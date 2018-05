La partnership tra PlayStation e Uefa Champions League è stata estesa fino al 2021

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver esteso la sua partnership con la Uefa Champions League fino alla stagione 2020/2021. Il marchio PlayStation rimarrà dunque sponsor ufficiale per le competizioni Uefa previste nei prossimi tre anni.

"Il nostro rapporto con la Uefa è molto importante per noi. La Champions League è il più prestigioso torneo europeo di calcio per club e sappiamo che molti dei nostri giocatori condividono la nostra passione per il calcio. Questo sport è vitale per il DNA di PlayStation, siamo accanto alla Uefa sin dai primi anni di vita del marchio. Possiamo dire che questa partnership fa parte della nostra storia. Siamo lieti di confermare che la sponsorizzazione continuerà fino alla stagione 2020/2021." annuncia Jim Ryan, vicepresidente e Head of Global Sales e Marketing di Sony Interactive Entertainment.

Dall'altro lato, il direttore marketing di Uefa Events SA Guy-Laurent Epstein ha aggiunto:

"PlayStation è un prezioso partner della Uefa Champions League da più di 20 anni, sono lieto di concludere un'altra stagione elettrizzante e di festeggiare questo prolungamento di tre anni del nostro rapporto. Le partnership a lungo termine con leader di settore come PlayStation sono preziose per la Uefa nel promuovere le nostre competizioni a livello globale e in particolare nel mondo digitale, quindi non vediamo l'ora di continuare il nostro rapporto mentre entriamo in un nuovo ciclo per la Uefa Champions League".

A proposito di Champions League, sapevate che la Uefa e Konami hanno annunciato la fine della loro collaborazione per la serie di Pro Evolution Soccer?