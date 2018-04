La patch 1.4.1 di Kingdom Come Deliverance risolve il problema dei salvataggi corrotti

La patch 1.4 di Kingdom Come Deliverance pubblicata la scorsa settimana ha risolto oltre 200 bug, l'update però ha introdotto un problema che può causare la corruzione dei file di salvataggio. Per risolvere la situazione è stato pubblicato l'hotfix, ora disponibile per il download.

Questo aggiornamento non introduce nuovi contenuti ma si limita a risolvere il bug in questione, evitando che l'update 1.4 possa generare salvataggi corrotti. Lo studio si è scusato per questo fastidioso problema ed ha comunque invitato per precauzione a utilizzare file creati con la versione 1.3.4 o precedenti del gioco, poichè esiste una possibile che i save game provenienti da Kingdom Come Deliverance v 1.4 possano corrompersi a causa di una anomalia nel codice sorgente.

La scorsa settimana Warhorse Studio ha pubblicato anche il Texture Pack HD per la versione PC di Kingdom Come Deliverance, il DLC gratuito che migliora la qualità della grafica con texture in altra risoluzione, inoltre è possibile scaricare anche tre Audio Pack aggiuntivi che migliorano la resa sonora del doppiaggio in tedesco, inglese e francese.