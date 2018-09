La PlayStation Experience 2018 è stata annullata, l'annuncio ufficiale di Sony

In tanti riponevano le proprie aspettative nell'evento, ma la PlayStation Experience 2018 non si farà. L'annuncio ufficiale è giunto direttamente dalle parole di Shawn Layden durante l'ultimo podcast di PlayStation Blogcast.

Probabilmente tenendo conto del feedback parzialmente negativo ricevuto lo scorso anno, Layden ha ammesso che Sony non ha semplicemente abbastanza carne al fuoco per giustificare l'evento di quest'anno.

"Stiamo facendo grandi progressi con i nostri giochi, ma con Spider-Man ormai uscito, puntiamo al 2019 con giochi come Dreams e Days Gone. Ma non avremmo avuto abbastanza contenuto per portare tutta la gente in qualche posto in Nord America e fare l'evento. Non vogliamo alzare eccessivamente le aspettative per poi non rispettarle. È stata una decisione difficile".

Sony ha comunque a sua disposizione altri eventi da sfruttare, come ad esempio i The Game Awards e la Paris Games Week, per annunciare le novità riguardanti i suoi titoli più attesi, primi su tutti Death Stranding e The Last of Us Part II.