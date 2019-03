La politica di Epic Games Store sulle esclusive non durerà per sempre

L' Epic Games Store è sicuramente al centro delle attenzioni del mercato ultimamente, per via della sua "tattica" di accaparrarsi in esclusiva la vendita di alcuni attesissimi videogame, lascindo di fatto un colosso come Steam all'asciutto.

Proprio ieri Epic ha annunciato che altri 16 giochi, tra cui The Outer Words e Control, saranno esclusive Epic Store su PC. Non si tratta però di una politica che durerà a lungo, per stessa ammissione del responsabile dello store, Steve Allison: "Non credo che lo faremo per sempre. A un certo punto, si spera, la gente arriverà sullo store autonomamente. Non faremo esclusive su questa scala ancora per molto".

Per la verità andrebbe anche considerato che l'azienda potrebbe non averne bisogno, e le software house potrebbero cercare loro stessi di mettere i loro giochi sulla piattaforma di Epic, che offre percentuali di guadagno maggiori per gli sviluppatori stessi rispetto ad esempio a Steam.

Epic ha poi aggiunto che eviterà in futuro controversie come quella relativa a Metro Exodus, la cui esclusiva fu lanciata solamente a pochi giorni dal lancio del gioco, scatenando polemiche fra gli utenti e creando difficoltà per chi già l'aveva preordinato su Steam: "Sapevamo che ci sarebbero state delle reazioni e sicuramente è una delle cose che vogliamo evitare in futuro" ha dichiarato Allison.

Le strategie aggressive di Epic dunque sembra siano solo momentanee, per cercare di ampliare il pubblico della piattaforma soprattutto all'inizio. A proposito, sapevate che l'Epic Games Store si aggiornerà nei prossimi mesi con nuove funzionalità?