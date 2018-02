La prima NBA2K League prenderà il via a maggio, rivelati prize pool e salari dei giocatori

Con il debutto previsto per il prossimo maggio, sappiamo già che lasarà organizzata in pompa magna grazie al supporto ufficiale della. Ora emergono nuovi dettagli sul campionato di basket che si disputerà sul parquet digitale.

Prima di tutto, la Lega potrà vantare alcuni tra i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo, con 17 franchigie pronte a rispondere all'appello.

L'account Twitter ufficiale della NBA 2K League ha rivelato una grande quantità di informazioni che i fan e i giocatori hanno chiesto a gran voce nelle ultime settimane.

Anzitutto, la prima stagione prevede un montepremi di ben un milione di dollari che sarà distribuito nel corso di tutti i tornei e nei Playoff. Tutti i giocatori firmeranno contratti di sei mesi con le franchigie, con i primi “pick round” che riceveranno uno stipendio base di 35.000 dollari e tutti gli altri giocatori del draft che guadagneranno la cifra (comunque invidiabile) di 32.000 dollari.

Inoltre, i giocatori potranno firmare accordi di sponsorizzazione che andranno ad aggiungersi al loro stipendio base. I giocatori avranno ovviamente vitto e alloggio pagato per l'intera stagione, l'assicurazione medica (che, negli Stati Uniti, è comunque tanta roba) e un piano pensionistico.

La Lega coprirà anche le spese per il trasferimento dei giocatori. Le 17 squadre in gara nella stagione inaugurale della NBA 2K League sono già state rivelate a dicembre del 2017, insieme ai relativi account social ufficiali di ognuna delle franchigie.

Le squadre coinvolte includono Cleveland Cavaliers come Cavs Legion, Dallas Mavericks come Mavs Gaming, Indiana Pacers come Pacers Gaming e Detroit Pistons come PistonsGT.

Siete pronti per assistere al primo campionato NBA virtuale?