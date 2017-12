La prima patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One risolve alcuni bug

E' ora disponibile per il download la prima patch diper Xbox One e Xbox One X: questo aggiornamento non include nuovi contenuti, limitandosi a risolvere bug e problemi tecnici segnalati dalla community.

In particolare, l'update si focalizza sull'aumento e sulla stabilità del framerate, giudicato sin troppo ballerino in alcune situazioni, come evidenziato dai test di Digital Foundry. Alcuni utenti della community hanno scoperto che per migliorare il framerate del gioco su entrambe le piattaforme Microsoft basta disattivare il GameDVR, una soluzione non proprio comoda e non più necessaria dopo l'installazione del primo aggiornamento.

La patch di PlayerUnknown's Battlegrounds è già disponibile per il download su Xbox One e Xbox One X, vi consigliamo quindi di procedere appena possibile con l'installazion. Ricordiamo che la versione Xbox di PUBG è stata pubblicata lo scorso 12 dicembre ed ha già venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo.