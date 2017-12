La prima PlayStation compie oggi 23 anni dal suo debutto in Giappone

Sono passati 23 anni dal 3 dicembre 1994, giorno in cui la primaha fatto il suo debutto in Giappone, segnando così l'ingresso dinel mondo delle console casalinghe. In Italia, invece, abbiamo dovuto attendere fino al 22 settembre del 1995.

Quattro anni più tardi, nel 2000, venne rilasciata PSOne, la versione "slim" della console originale, politica che poi sarebbe stata applicata anche a PS2, PS3 e PS4 nel corso delle generazioni successive. Giornata nostalgica, insomma, per tutti i fan dell'universo Playstation, che proprio fra pochi giorni potranno seguire la Playstation Experience 2017, la nuova edizione dell'evento Sony che promette l'arrivo di annunci molto importanti: l'appuntamento con la conferenza in diretta è fissato per sabato 9 dicembre alle ore 05:00 italiane.

A proposito di nostalgia, sapevate che il 6 dicembre verrà pubblicato un nuovo tema dinamico per PlayStation 4 ispirato alla dashboard di PlayStation 2?