La prima recensione di Resident Evil 2 è estremamente positiva

Il numero 1572 di Famitsu, in arrivo domani nelle edicole giapponesi, contiene la recensione dell'attesissimo Resident Evil 2 Remake, titolo premiato con voti particolarmente elevati dai redattori della rivista nipponica.

Il remake di Resident Evil 2 è ha ricevuto un voto globale di 37/40, molto vicino al Perfect Score, i quattro redattori hanno assegnato voti pari a 9/9/10/9, spicca quindi anche un punteggio massimo per quello che si presenta come uno dei remake più curati di sempre, capace di portare un classico nella nuova generazione, adattando un gioco di 20 anni fa a canoni più moderni, senza snaturare il feeling dell'originale.

Resident Evil 2 sembra destinato ad una accoglienza incredibilmente positiva da parte della stampa internazionale, nelle scorse ore Digital Foundry ha lodato il comparto tecnico, spendendo parole positive per il lavoro svolto dalla casa di Osaka. Il remake di RE2 arriverà il 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la One Shot Demo è ora scaricabile su tutte le piattaforme e resterà giocabile fino al 31 gennaio.