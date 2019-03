La prima recensione di Yoshi's Crafted World è estremamente positiva

I fan del celebre dinosauro verde amico di Mario (salvo quando quest'ultimo lo sacrifica facendolo cadere in un burrone pur di raggiungere la piattaforma successiva) hanno un motivo per sorridere: la prima recensione di Yoshi's Crafted World è più che positiva.

L'attesissimo videogame in esclusiva per Nintendo Switch è stato recensito sull'ultimo numero di Famitsu, storica rivista di settore giapponese, dove per soli tre punti non si è aggiudicato l'ambitissimo "Perfect Score", chiudendo con un rispettabilissimo 37/40.

Già gli ultimi trailer di Yoshi's Crafted World avevano acceso l'entusiasmo dei fan, che dopo la demo del gioco non vedevano l'ora di mettere le mani sul ritorno del celebre personaggio, al suo esordio in un titolo standalone per Nintendo Switch, e sembra che l'attesa potrebbe dunque essere ben ripagata.

In attesa della recensione, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Yoshi's Crafted World a cura di Francesco Fossetti.

Il dinosauro verde non è però l'unico protagonista del numero di Famitsu, che ha anche recensito altri attesi videogame, elargendo ad esempio a The Lego Movie 2 Videogame un dignitoso 32/40.

Ecco nel dettaglio le altre recensioni:

Aragami (Switch) - 32/40

Call of Chtulhu (PS4) - 31/40

Diabolik Lovers: Chaos Lineage (Switch) - 31/40

Keep Talking and Nobody Explodes (Switch) - 30/40

The Lego Movie 2 Videogame (PS4, Switch) - 32/40

Paper Dolls (PSVR) - 26/40

RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore (PS4, Switch) - 28/40

Winning Post 9 (PS4, Switch) - 32/40

Yoshi's Crafted World (Switch) - 37/40

Siete contenti del voto ottenuto da Yoshi's Crafted World?