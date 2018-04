La prossima patch di PUBG bilancerà le armi ed introdurrà nuovi accessori

Il team di sviluppo Bluehole ha supportato il suo PlayerUnknown's Battlegrounds sin dal lancio, ed update dopo update è riuscita a costruire l'incredibile successo che ha fatto balzare il gioco nelle vette di qualunque classifica, contendendosi assieme a Fortnite il titolo di re del genere Battle Royale.

Ora è tempo di una nuova patch per il titolo, che oltre a correggere alcuni bug minori porterà alcuni cambiamenti molto significativi alle armi, ai relativi accessori ed ai caschetti di livello 3.

Ciò che ha spinto il team ad introdurre questi cambiamenti è il fatto che la maggioranza dei videogiocatori utilizza solamente una lista piuttosto breve di armi, quelle considerate più forti in assoluto, con le quali affrontano tutte le situazioni che si vengono a creare durante la partita. Bluehole vorrebbe bilanciare tutte le armi presenti nel gioco, in modo che i giocatori possano scegliere tra una più ampia selezione di bocche da fuoco, che con i loro punti di forza e debolezze, siano tutte funzionali a rendere il gameplay più vario, diversamente dalla situazione attuale, nella quale il giocatore è praticamente "costretto" a scegliere solo le armi che sono considerate più forti in assoluto. Lo stesso discorso vale per gli accessori, la cui offerta al momento è troppo scarsa secondo il team.

Inoltre i caschi di livello massimo non saranno più ottenibili tramite il normale loot, ma solamente attraverso i pacchi di approvvigionamento speciali. Un elemento di gioco troppo forte per Bluehole, che è in grado di dare una vita extra (in caso di un colpo in testa) solamente a chi ha la fortuna di trovarlo.

Questi cambiamenti verranno provati negli appositi server di test prima di essere rilasciati pubblicamente. Voi che ne pensate? Avete provato la versione mobile di PUBG?