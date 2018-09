La prossima puntata di Inside Xbox è fissata al 25 settembre

Tramite le pagine di Xbox Wire apprendiamo che la prossima puntata di Inside Xbox, lo show mensile dedicato alla console di Microsoft, verrà trasmessa il prossimo 25 settembre alle ore 22:00 (fuso orario italiano).

L'ormai prossimo al debutto Forza Horizon 4 sarà uno dei protagonisti della puntata, che per l'occasione verrà girata nella prestigiosa Goodwood House, nel cuore della campagna inglese. Nel corso della puntata verrà celebrato il lancio del nuovo capitolo dell'amatissima serie automobilistica, con interviste esclusive e tante curiosità. Ovviamente, Forza Horizon 4 non sarà l'unico titolo incluso nel prossimo episodio di Inside Xbox, tuttavia per il momento Microsoft non ha voluto condividere ulteriori dettagli in merito. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per saperne di più.

Restando in tema, ricordiamo ai lettori che Forza Horizon 4 è entrato ufficialmente in fase Gold e sarà disponibile a partire dal 2 ottobre 2018 su PC Windows 10 e Xbox One. Se non volete pazientare e non vedete l'ora di provare con mano il nuovo titolo di Playground, vi segnaliamo che sull'Xbox Store è possibile trovare una demo gratuita. Come ogni esclusiva Microsoft, il gioco entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal Day One, per la gioia degli abbonati al servizio.