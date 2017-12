La PS4 Pro dedicata a Monster Hunter World ha venduto 33.000 pezzi al lancio in Giappone

Il 7 dicembre scorso Sony ha reso disponibile la specialededicata a: questa edizione limitata della console ha riscosso un buon successo, vendendo oltre 30.000 pezzi nelal settimana di lancio.

Nello specifico, Media Create parla di 33.000 pezzi distribuiti dal 7 al 10 dicembre, numeri decisamente positivi se paragonati alla media settimanale di PS4 Pro. PlayStation 4 Pro Rathalos Edition ha contribuito ad aumentare le vendite cumulative di PS4 nella settimana citata, con 85.687 unità distribuite in Giappone dal 4 al 10 dicembre.

Al momento la Rathalos Edition è stata confermata unicamente per il mercato giapponese e non sembrano esserci piani per il lancio della console in Europa e Nord America. Monster Hunter World arriverà invece in contemporanea mondiale il prossimo 26 gennaio su PS4 e Xbox One, in seguito su PC.