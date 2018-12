La pubblicità in game di Street Fighter 5 non verrà rimossa ma sarà migliorata

La scorsa settimana Capcom ha iniziato ad inserire alcune pubblicità in-game in Street Fighter V, nelle schermate di caricamento, nelle arene e sui costumi di alcuni personaggi. Una novità non particolarmente gradita dal pubblico che ha subito fatto sentire la sua voce su forum e social network.

La pubblicità riguarda attualmente solamente gli eventi del Capcom Pro Tour e altri tornei eSports di Street Fighter V approvati dalla compagnia, inoltre la visualizzazione dei loghi pubblicitari può essere rimossa dal menu delle opzioni mentre chi deciderà di visualizzarla comunque riceverà un maggior numero di Fight Money come ricompensa.

Le numerose polemiche hanno però costretto Capcom a pubblicare una nota ufficiale in merito: Yoshinori Ono, producer della serie, ha ringraziato per i feedback ed ha affermato che la funzionalità verrà migliorata (non è ancora chiaro in che modo) facendo capire dunque che non verrà rimossa, nonostante le lamentele del pubblico.

Nella notte, Capcom ha annunciato la quarta stagione di Street Fighter V Arcade Edition che ha introdotto un lottatore inedito, Kage, mentre i personaggi successivi della nuova season non sono ancora stati annunciati.