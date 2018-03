Dopo aver esplorato il mondo dinella nona Stagione,in Italia) torna con un nuovo episodio cross-over, questa volta dedicato a. Come annunciato sul profilo Twitter ufficiale, la puntata in questione andrà in onda la prossima domenica.

L'immagine che accompagna l'annuncio richiama il filmato di apertura di Battle for Azeroth e la continua lotta fra l'Orda e l'Alleanza, ritraendo Stewie nei panni di Anduin Wrynn e Peter nei panni di un orco (che a giudicare dalla capigliatura, però, non dovrebbe essere Varok Saurfang, presente invece nel trailer della nuova espansione di World of Warcraft in arrivo quest'estate). Cosa ne pensate?