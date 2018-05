La quarta Fase della Overwatch League sarà senza il rework di Hanzo, parola di Nanzer

La quarta Fase della Overwatch League sarà giocata con la Patch 1.22, secondo quanto comunicato dallo stesso commissario della lega, Nate Nanzer. Dunque, le dodici franchigie non giocheranno con il rework di Hanzo e il nerf di Brigitte.

Brigitte, quindi, sarà giocabile durante la quarta Fase della Overwatch League ma senza il recentissimo nerf al range dello Shield Bash. "La lega e gli sviluppatori condividono l'obiettivo del gioco di Overwatch League di essere sull'ultima patch possibile, con alcune eccezioni", ha detto Nanzer. "La prima ragione è perché sarebbe ingiusto introdurre una nuova patch a metà della competizione. Un'altra ragione è che se sentiamo che per un eroe significativamente rielaborato i team non hanno il tempo necessario per esercitarsi abbastanza a lungo prima dell'inizio della Fase."

Anche la stabilità dei tornei è un fattore da tenere in debita considerazione. Nanzer ha dichiarato che c'è un "potenziale bug nella Patch 1.23 che inibisce la capacità di riprendere con precisione il gioco su una mappa escort in caso di pause o disconnessioni". Nanzer ha fatto notare che la versione di Overwatch giocata nella lega deve esser diversa dalle patch già andate live. Gli sviluppatori non sono stati in grado di fixare questo particolare bug prima della Fase 4.

La nuova patch e la sua eventuale introduzione nella Fase è stata sottoposta a prove e discussioni tra sviluppatori e team fin dalla conclusione della Fase precedente, quando i giocatori e i fan hanno iniziato a speculare sull'eventuale introduzione della patch.

Evidentemente le modifiche si sono rivelate talmente pesanti che, alla fine, tutti hanno concordato per rimandarla almeno di un mese.