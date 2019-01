La Regione di Hoenn protagonista del nuovo Evento Speciale in Pokemon GO: ecco i dettagli!

Tramite l'Account Twitter ufficiale di Pokemon GO, il Team di Sviluppo del Gioco Mobile ha annunciato un nuovo speciale evento. Il protagonista? La Regione di Hoenn.

Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, la Regione introdotta nell'Universo narrativo della Serie con la Terza Generazione di Pokemon, sarà infatti al centro di un evento dedicato. Quest'ultimo prenderà il via martedì 15 gennaio 2019 alle 13:00 PST e terminerà il martedì 29 gennaio alle 13:00 PST.

Di seguito, trovate tutti i dettagli più rilevanti, così come riportati sul Sito Ufficiale di Pokemon GO:

"I Pokémon originari della regione di Hoenn appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico.

La ricerca sul campo sarà focalizzata sui Pokémon scoperti in quella regione.

Anche i raid includeranno Pokémon della regione di Hoenn, tra cui i leggendari Kyogre e Groudon.

La possibilità che Pokémon originariamente scoperti nella regione di Hoenn nascano dalle Uova da 7 km sarà maggiore.

Se fai evolvere Shroomish in Breloom, conoscerà la mossa particolare Laccioerboso!

Con un po’ di fortuna, potresti incontrare le versioni cromatiche di Zigzagoon e Taillow!

Nella boutique saranno disponibili nuovi oggetti avatar ispirati al Team Magma e al Team Idro, i cattivi per antonomasia della regione di Hoenn in Pokémon Versione Rubino e Pokémon Versione Zaffiro."

Un ampio numero di novità caratterizzeranno dunque il periodo di tempo in cui questo evento speciale sarà attivo. Cosa ne dite aspiranti Maestri di Pokemon? Pronti ad avventurarvi nella Regione di Hoenn?