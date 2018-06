La rivista Edge boccia sonoramente Detroit Become Human e State of Decay 2

Puntuale come ogni mese, è arrivato nelle edicole britanniche un nuovo numero di EDGE. Il protagonista della settimana è Starlink di Ubisoft, che oltre alla copertina ha ricevuto anche uno speciale di 10 pagine. Non mancano, ovviamente, le consuete valutazioni dei titoli appena arrivati sul mercato, che sicuramente faranno discutere molto.

Alla più recente esclusiva di casa Sony, Detroit Become Human di Quantic Dream, è infatti stata assegnata una valutazione pari a 5. A State of Decay 2, titolo esclusivo per le piattaforme di Microsoft, è andata peggio, avendo rimediato solamente un 4. L'ultima espansione di Destiny 2, La Mente Bellica è riuscita a strappare una sufficienza mentre l'originale Onrush degli ex di Evolution Studios ha ottenuto un 7. A seguire tutte le valutazioni del mese:

Detroit: Become Human - 5

State of Decay 2 - 4

Destiny 2: La Mente Bellia - 6

Onrush - 7

Yoku's Island Express - 8

Smoke and Sacrifice - 6

Just Shapes and Beats - 7

Quarantine Subcircular - 7

Laser League - 9

Cosa ne pensate di questi voti? Siete d'accordo con il metro di giudizio adottato dalla redazione britannica?