La Saga di Call of Duty a Sostegno dei Reduci di Guerra?

Avviato nel corso del 2009, il Call of Duty Endowment Program è un particolare progetto benefico creato da Activision Blizzard al fine di supportare i reduci di guerra, aiutandoli nella ricerca di un'occupazione al momento del loro rientro dal fronte.

Piuttosto poco pubblicizzato, il Call of Duty Endowment Program ha raggiunto, nel corso degli ultimi nove anni, dei risultati a dir poco significativi. Tramite questo programma infatti, circa 50.000 ex soldati avrebbero trovato un'occupazione dignitosa presso importanti aziende quali Apple, Amazon, Microsoft o Bank of America.



Il programma, inizialmente attivo solo negli Stati Uniti, è stato successivamente esteso anche al Regno Unito in seguito al suo straordinario successo. L'obiettivo iniziale era infatti quello dell'inserimento nel mondo del lavoro di circa 25.000 veterani entro il 2019, ma i risultati sono stati sostanzialmente doppi. Estremamente soddisfatta dell'iniziativa, Activision ha dichiarato con orgoglio che il Call of Duty Endowment Program proseguirà almeno fino al 2024. Il nuovo obiettivo? Supportare almeno 100.000 reduci di guerra.

Per chi desiderasse maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale dell'iniziativa.



Vi ricordiamo che l'ultimo titolo della saga, Call of Duty: Black Ops 4 è attualmente disponibile per PC, Playstation 4 e Xbox One. Per ulteriori dettagli potete leggere la nostra recensione realizzata da Alessandro Bruni.