La Saga di Legacy of Kain e Soul Reaver protagonisti del sesto episodio di My Generation

Il sesto episodio di My Generation è interamente dedicato ad alla celebre serie di Legacy of Kain, e in particolare all'episodio di Soul Reaver del 1999. Ripercorriamo insieme la cupa storia di Nosgoth, dalle origini del primo Blood Omen fino all'ultimo Defiance.

La Saga videoludica occupa un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori e videogiocatrici, che ancora ne auspicano con forza un ritorno sul mercato. Le origini della Saga risalgono al 1996, anno di esordio di Blood Omen: Legacy of Kain, un'avventura in visuale isometrica all'interno della quale si vestivano i panni dello stesso Kain, che trasformatosi in vampiro, si ritroverà a viaggiare lungo il Regno di Nosgoth.



Probabilmente il più noto esponente della serie, è tuttavia The Legacy of Kain: Soul Reaver, che ci vede impersonare i panni del mai dimenticato Raziel, vampiro decaduto in cerca di vendetta. Esordito nel 1999, il Titolo teletrasportava i giocatori all'interno di un mondo mutevole, in cui il protagonista poteva muoversi attraverso diverse dimensioni materiali. Impresse nelle memorie dei videogiocatori che lo provarono all'epoca, restano sicuramente le innumerevoli boss-fight e le profonde meccaniche di gioco. Soul Reaver non segnò tuttavia la fine della Saga, che proseguì con altre produzioni: potete scoprirne la storia nel dettaglio grazie al nostro sesto episodio di My Generation: lo trovate, come sempre, in apertura alla news! Buona Visione!



In chiusura, vi ricordiamo che nel corso dei precedenti episodi di questa rubrica, abbiamo discusso approfonditamente di Titoli quali Bully, di Rockstar Games, e Halo Combat Evolved.