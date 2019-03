La sceneggiatura di God of War fu riscritta dopo un anno di sviluppo

Nel corso della Game Developers Conference 2019, Sony Santa Monica ha svelato alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo di God of War, l'esclusiva PlayStation 4 che ha saputo rilanciare nel migliore dei modi il franchise dedicato al Fantasma di Sparta.

Tra il fiume di succosi dettagli condivisi dal director Cory Barlog, scopriamo che la sceneggiatura originale dell'action-adventure fu scartata quando Santa Monica era ormai in fase di sviluppo già da un anno.

"Durante il primo anno ci sono stati diversi aspetti che ho ignorato. Dicevo agli altri "Dobbiamo fare così", ma poi ho mandato tutto in malora, quindi ho dovuto fare il reboot del reboot dello script. Avevamo scritto la sceneggiatura per un anno, ma era quella sbagliata. Non mi stavo concentrando, non stavo incentrando la narrativa sui personaggi principali e la storia ha inizato a deragliare".

Anziché costruire una trama estremamente ramificata e complessa, alla fine Barlog ha deciso per una storia più semplice ma che riguardasse personaggi molto profondi e sfaccettati, la stessa che abbiamo poi potuto vivere alla pubblicazione del titolo.

Questo God of War per PlayStation 4 non doveva essere considerato un reboot vero e proprio, nonostante fosse stato presentato come tale ai suoi colleghi in un primo momento. L'ambientazione norrenna si affianca alla mitologia greca esattamente come le varie galassie coesistono nel nostro universo, secondo il director. I primi sette capitoli dedicati alle gesta di Kratos dovevano quindi rappresentare semplicemente il primo, lungo capitolo della sua storia più ampia.

Interessante infine scoprire come l'autore non avesse svelato sin da subito ai suoi colleghi di voler adoperare un unico piano sequenza per tutta l'avventura, o come fosse molto incerto se nominare il gioco semplicemente "God of War" o se renderlo un capitolo numerato affiancando al titolo un "4".

In calce trovate alcune slide mostrate alla Game Developers Conference in cui vengono sviscerati ancora più a fondo alcuni passaggi affrontati da Sony Santa Monica in fase di sviluppo: in una di queste, scopriamo come il team si fosse prefissato l'obiettivo di creare il "Gioco dell'Anno", traguardo poi raggiunto ai Game Awards 2018 (nonché alla stessa GDC).