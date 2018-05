La seconda patch di Chrono Trigger per PC migliora il comparto tecnico e risolve vari bug

Square Enix ha annunciato l’uscita della seconda patch di Chrono Trigger su Steam. L'aggiornamento in questione presenta varie migliorie tecniche al comparto grafico e all'interfaccia.

Di seguito le principali novità:

Aggiornamenti all'interfaccia di battaglia : sono state apportate nuove modifiche al layout dello schermo e ai comandi per migliorare l’esperienza di gioco di chi usa un controller o una tastiera durante le battaglie. Ora è possibile scegliere tra un'interfaccia utente ottimizzata per controller e tastiera o per schermi touch e mouse dal menu delle impostazioni di gioco

: sono state apportate nuove modifiche al layout dello schermo e ai comandi per migliorare l’esperienza di gioco di chi usa un controller o una tastiera durante le battaglie. Ora è possibile scegliere tra un'interfaccia utente ottimizzata per controller e tastiera o per schermi touch e mouse dal menu delle impostazioni di gioco Modifiche alla grafica dei personaggi : gli sprite dei personaggi che appaiono sulla mappa del mondo sono stati modificati per migliorare l'aspetto della pixel-art classica

: gli sprite dei personaggi che appaiono sulla mappa del mondo sono stati modificati per migliorare l'aspetto della pixel-art classica Aggiornamento dei filmati animati: la risoluzione dei filmati animati è stata migliorata e queste scene ora appaiono ancora più grandi sullo schermo

Sono state apportate anche altre modifiche, tra cui la correzione del testo coreano, dei miglioramenti ai comandi, una nuova opzione di pausa durante le battaglie e altro ancora. All'inizio di giugno verrà pubblicata una terza patch per Chrono Trigger che includerà altri miglioramenti al layout dello schermo, ai comandi e altro ancora.

Pubblicato originariamente nel 1995, Chrono Trigger è l'indimenticabile gioco di ruolo sviluppato dal dream team composto dal creatore di Dragon Quest Yuji Horii, il creatore di Dragon Ball Akira Toriyama e i creatori della serie di Final Fantasy. Molte sfide attendono i giocatori in quest'avventura epica per salvare il futuro del pianeta, dove segreti a lungo dimenticati verranno svelati grazie ai viaggi nel tempo in varie ere, incluso il presente, il Medioevo, il futuro, la preistoria e i tempi antichi.