La serie di Battlefield ha raggiunto 54 milioni di giocatori su PC, PS4 e Xbox One

Electronic Arts ha annunciato i suoi risultati finanziari relativi all'ultimo anno fiscale (conclusosi il 31 marzo 2018), confermando che la community di Battlefield ha raggiunto la bellezza di 54 milioni di giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Commentando gli ottimi risultati dell'ultimo anno finanziario, il CEO Andrew Wilson ha parlato dei brand più importanti della compagnia, facendo emergere i seguenti dettagli:

I franchise di EA Sports hanno visto crescere la loro community fino a 90 milioni di giocatori sulle attuali console.

Quasi 18 milioni di giocatori impegnati nel gaming competitivo tra FIFA 18 e Madden NFL 18, con un aumento del 75% rispetto all'anno scorso.

La serie di Battlefield vanta una community di 54 milioni di giocatori accumulati fino a oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La community di The Sims ha avuto più di 80 milioni di giocatori The Sims su PC e dispositivi mobile durante il 2018 fiscale.

Stando alle parole di Andrew Wilson, inoltre, Electronic Arts continuerà a proporre nuove esperienze di gioco, nuove IP e nuove iterazioni di qualità, senza dimenticare i servizi di sottoscrizione come EA Origin Access. A tal proposito, ricordiamo che il publisher terrà la propria conferenza all'E3 2018 il 9 giugno, svelando le maggiori novità in arrivo nel prossimo futuro: tra questi, abbiamo la certezza che verrà svelato il nuovo capitolo di Battlefield, con la possibilità di vedere al suo interno una modalità Battle Royale.