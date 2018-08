La serie di Dishonored è attualmente in pausa; Arkane guarda con interesse al multiplayer

Nel corso di una recente intervista concessa alla testata di VG247.com, Arkane Studios ha parlato del futuro di Dishonored, apprezzata serie action-stealth giunta ad una temporanea conclusione con il DLC stand-alone La Morte dell'Esterno.

A quanto pare, lo studio francese, peraltro autrice dell'apprezzato reboot di Prey, non ha attualmente alcun piano per presentare presto Dishonored 3. Al contrario, la serie si trova in un momento di pausa, e non è chiaro se e quando lo studio si metterà al lavoro su un sequel.

"Non posso dire in via definitiva cosa potrebbe succedere in futuro, potrebbe accadere qualsiasi cosa, ma Dishonored è a riposo per ora", le dichiarazioni del lead designer Ricardo Bare.



Ciò su cui Arkane potrebbe porre l'attenzione nell'immediato futuro, è invece il multiplayer online. Se ricordate, la compagnia tentò già anni fa di approcciarsi al gioco online con The Crossing, titolo che poi fu sfortunatamente cancellato. La software house, però, dichiara di coltivare un rinnovato interesse verso le potenzialità online che potrebbero espandere ulteriormente i propri giochi.

"Vogliamo essere in grado di incorporare più elementi di condivisione online e altri aspetti multiplayer, potremmo assolutamente farlo. È interessante perché per un po' i publisher hanno spinto per forzare i team ad implementare modalità multiplayer. Penso che si sia rivelato super-distruttivo, e risucchiava tante risorse. Ma mi sembra che quello che sta succedendo ora sia diverso: è tutto più orientato verso la community, riguarda più ciò su cui il tuo gioco si basa, la condivisione e aspetti del genere".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere presto un nuovo capitolo di Dishonored?