La serie Kingdom Hearts ha superato le 24 milioni di copie vendute

In un comunicato stampa rilasciato in occasione delle celebrazioni dell'89esimo anniversario di Topolino inha annunciato che la serieha raggiunto e superato le 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Sul finire del 2015 il totale ammontava a circa 21 milioni di unità. Quando venne lanciato Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX su PlayStation 4 a marzo 2017, erano invece pari a 22 milioni. Questo ulteriore scarto di 2 milioni potrebbe quindi essere attribuito in larga parte agli ottimi risultati ottenuti dalla rimasterizzazione dei primi due capitoli della serie, oltre che a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, raccolta pubblicata invece a gennaio di quest'anno.

Il traguardo delle 30 milioni di copie è senza dubbio alla portata del franchise, ma per quello sarà necessario attendere l'uscita di Kingdom Hearts 3 su PlayStation 4 e Xbox One. L'attesissimo terzo capitolo è ancora privo di una data di lancio: secondo un recente rumor, non confermato da Square Enix, potrebbe arrivare nel corso dell'autunno del 2018.



Cosa ne pensate di questi risultati? Siete anche voi amanti di questa stupenda serie e in attesa del nuovo episodio?