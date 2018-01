La serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm ha venduto dieci milioni di copie

ha annunciato che la serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm ha raggiunto quota dieci milioni di copie vendute: la cifra in qustione include sia le copie retail distribuite che i download digitali.

La serie è composta dai sguenti titoli, usciti tra il 2009 e il 2017:

Naruto Ultimate Ninja Storm (PS3) – 2009

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 (PS3, 360) – 2010

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations (PS3, 360) – 2011

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 (PS3, 360) – 2012

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst (PS3, 360) – 2013

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution (PS3, 360, PC) – 2014

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 (PS4, Xbox One, PC) – 2016

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto (PS4, Xbox One, PC) – 2017

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy (PS4, Xbox One, PC) – 2017

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy (PS4, Xbox One, PC) – 2017

Per l'occasione, il publisher ha annunciato in Giappone una serie di sconti sugli store digitali per i giochi di Naruto, al momento la promozione non è stata confermata per il mercato occidentale.