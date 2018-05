La serie Outlast ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo

Parlando ai microfoni di GamesIndustry, Philippe Morin di Red Barrels Games ha rivelato che il franchise Outlast ha piazzato 15 milioni di copie dal lancio, generando incassi pari a 64 milioni di dollari, di cui 45 entrati nelle casse dello studio e il resto destinato ai distributori del gioco.

Il primo Outlast è costato 1.4 milioni mentre per Outlast 2 sono serviti sette milioni di dollari per completare il progetto. I due titoli hanno riscosso un notevole successo di pubblico e critica su tutte le piattaforme e in particolar modo su Nintendo Switch dove entrambi i titoli hanno iniziato a generare profitti a pochissimi giorni dal lancio.

Red Barrels Games è attualmente impegnata in un nuovo gioco horror basato sull'universo e sulle fondamenta di Outlast, tuttavia il gioco in questione non sarà Outlast 3. Lo studio sta lavorando su vari prototipi per dare vita a "un gioco horror capace di conquistare tutti gli appassionati del genere", al momento però è ancora troppo presto per parlarne, considerando che lo sviluppo effettivo non è ancora iniziato.