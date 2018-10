Nel nuovo resoconto finanziario pubblicato nelle ultime ore, SEGA ha rivelato che la serie di Sonic ha venduto oltre 800 milioni di copie dal lancio del primo Sonic the Hedgehog (uscito su Mega Drive nel 1991). Ottimi traguardi anche per Yakuza, Puyo Puyo e Shin Megami Tensei.

Sommando le vendite di tutti i capitoli della serie, fino ad arrivare al recente Sonic Mania Plus, la saga del porcospino blu ha piazzato oltre 800 milioni di copie in tutto il mondo, confermandosi di gran lunga il franchise storico di maggior successo della storia di SEGA.

La compagnia giapponese ha inoltre rivelato che la serie di Puyo Puyo è riuscita a vendere 27 milioni di copie attraverso le varie generazioni di console, conquistando soprattutto il favore del pubblico nipponico. Buoni numeri anche per Shin Megami Tensei, con oltre 12.5 milioni di copie sommando le vendite di tutti i capitoli della serie, con a seguire la saga di Yakuza a 11 milioni e quella di Persona a 9.3 milioni.

Parlando invece delle IP acquisite, le serie di Total War e Football Manager sono riuscite a vendere rispettivamente 22 milioni e 18 milioni di copie in tutto il mondo. A proposito di Yakuza, sapevate che le vendite occidentali di Yakuza 6: The Song of Life hanno eguagliato quelle giapponesi?