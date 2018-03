La serie The Witcher ha venduto 33 milioni di copie in tutto il mondo

ha diffuso i dati finanziari dell'anno fiscale 2017, dal quale emerge come le vendite di The Witcher 3 Wild Hunt (insieme ai ricavi del servizio digitalee GOG) stiano aiutando la compagnia a raggiungere gli stessi volumi di vendita dei due anni precedenti.

Relativamente a The Witcher, la compagnia polacca fa sapere che i vari giochi della serie (ad esclusione di Gwent The Witcher Card Game) hanno venduto in totale 33 milioni di copie dal 2007 ad oggi. In particolare, The Witcher 3 si è rivelato il capitolo più venduto, avendo girato ricavi quattro volte maggiori rispetto al primo The Witcher e undici volte superiori (quindici, considerando le espansioni) rispetto a quelli di The Witcher 2 Assassins of Kings.

Relativamente alla percentuale di copie vendute, l'edizione PS4 è stata la più diffusa nel 2015 mentre nel 2016 e per buona parte del 2017 la versione PC è risultata essere la più acquistata. Terzo posto per la versione Xbox One, la meno popolare delle tre pubblicate da CD Projekt.