La skin della sfida Road Trip potrebbe arrivare molto presto in Fortnite Salva il Mondo

Sebbene i dataminer siano concentrati principalmente su Fortnite Battaglia Reale, qualcuno analizza i dati degli aggiornamenti anche per scovare le novità in arrivo nella modalità PvE Salva il Mondo.

Dagli ultimi dati estratti, pare proprio che sia in arrivo un nuovo eroe mitico ispirato alla skin Gendarme. Si tratta della skin segreta legata alla sfida Road Trip, la quale richiede di portare a termine tutte le sfide di svariate settimane per essere ottenuta. Al momento è stato possibile sbloccare solo la skin e il relativo dorso decorativo, ma tra due settimane si potrà accedere a nuovi contenuti.

Proprio su questo particolare costume si baserà il nuovo ninja mitico di Fortnite Salva il Mondo, la cui descrizione suggerisce che abbia in dotazione non solo delle stelle da lancio ma anche dei kunai esplosivi. Non è la prima volta in cui le skin della Battaglia Reale approdano in Salva il Mondo e, secondo i dataminer, nelle prossime settimane dovremmo vederne molte altre. Al momento nel negozio dell'evento è possibile acquistare una costruttrice leggendaria ispirata alla vichinga e uno straniero mitico ispirato a Ragnarok, la skin che si ottiene raggiungendo il livello 100 del Pass Battaglia.

Sempre a proposito di skin, anche oggi il negozio di Fortnite Battaglia Reale e, seguendo in maniera precisa i leak degli scorsi giorni, è arrivata la versione femminile del Corvo, parte del set Maipiù. Ecco tutti gli oggetti in vendita oggi:

Costume Devastazione (include dorso decorativo Ali Oscure e la scia Piume Oscure) - 2.000 V-Buck

Strumento da raccolta Becco di ferro - 800 V-Buck

Costume Sergente Decorato - 1.200 V-Buck

Costume Devastazione - 800 V-Buck

Strumento da raccolta Strapiombo - 800 V-Buck

Deltaplano Petunia - 500 V-Buck

Emote Palleggio - 500 V-Buck

Emote Spinner Razzo - 500 V-Buck

Vi ricordiamo come sempre che 1.000 V-Buck corrispondono a circa €10,00 e gli unici modi per ottenerli gratuitamente sono avanzare di livello nel Pass Battaglia o giocare alla modalità Salva il Mondo.

Sapevate che un gigantesco cubo viola è apparso sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale? Nelle ultime ore pare che abbia iniziato a muoversi nei pressi di Palmeto Paradisiaco.