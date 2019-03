La Skin Ikonik di Fortnite è disponibile ora per i possessori di Samsung Galaxy S10

Dopo una lunga attesa, finalmente la promozione Skin Ikonik legata all'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S10 è finalmente disponibile per tutti coloro che hanno acquistato il nuovo smartphone della casa coreana.

La Skin Ikonik di Fortnite può essere ottenuta solamente acquistando un dispositivo Samsung Galaxy S10, S10e o S10+ e seguendo la procedura per riscattare il codice allegato allo smartphone. La promozione è attualmente attiva anche in Italia e non sappiamo quando terminerà o se sia limitata fino ad esaurimento dei codici a disposizione, se siete interessati quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi.

Per riscattare la Skin Ikonik di Fortnite vi basterà effettuare effettuare il login del gioco ed accedere con il proprio account Epic associato al Galaxy S10, in questo modo Fortnite riconoscerà automaticamente il vostro ID e il costume sarà disponibile nell'armadietto. Inoltre insieme alla skin i possessori dei modelli della famiglia Galaxy S10 riceveranno anche l'emote Scenario.

Nei giorni scorsi la Skin Ikonik è diventata gratis per un breve periodo a causa di un errore, Epic Games si è scusata per l'accaduto, coloro che hanno scaricato la skin a costo zero potranno continuare a tenerla, come confermato dagli sviluppatori e da Samsung in una nota diffusa dopo l'accaduto.