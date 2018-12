La spada Infinity Blade di Fortnite continua ad apparire, il problema verrà presto risolto

Continuano i problemi con la Infinity Blade di Fortnite: nonostante sia stata rimossa dal gioco, la spada continua ad apparire casualmente negli scontri, come segnalato nelle scorse ore da alcuni giocatori e pro player. Epic Games ha indagato ed ha scoperto un bug che correggerà molto presto.

Gli sviluppatori sono consapevoli che la Infinity Blade sta continuando ad apparire casualmente nella Battle Royale, la spada è stata ufficialmente rimossa lo scorso venerdì a pochi giorni dal lancio, tuttavia il problema verrà risolto nella giornata di oggi grazie alla patch 7.10 attesa per le 11:00 di martedì 18 dicembre.

Epic si è scusata per questo bug imprevisto, al momento non è chiaro se la Infinity Blade tornerà nel prossimo futuro, la presenza di questa spada ha causato non pochi problemi durante i tornei ufficiali come il Winter Royale, maggiori dettagli sull'eventuale ritorno della spada verranno diffusi probabilmente nelle prossime settimane.

Questa settimana Epic dovrebbe presentare anche l'Evento di Natale di Fortnite, lo studio si prenderà poi due settimane di pausa come annunciato all'inizio della Stagione 7.