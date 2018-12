La spada Infinity Blade di Fortnite è troppo potente, anche Ninja si lamenta

Problemi per la spada Infinity Blade introdotta in Fortnite Battle Royale con l'aggiornamento 7.01 di questa settimana: l'arma è stata però giudicata troppo potente della community ed ha sbilanciato il gameplay del gioco, causando non poco malcontento...

Il problema, secondo i giocatori, è che Epic ha introdotto la potente Infinity Blade non in una MAT o un in un evento a tema, bensì nella Battle Royale, mettendo in mano ai giocatori un'arma potentissima e assolutamente sbilanciata. Addirittura si sono verificati problemi nel normale svolgimento del torneo Winter Royale che si è ridotto ad un generico corri corri generale cercando di colpire gli avversari con la spada.

La community è insorta sui social chiedendo a Epic di rimuovere quest'arma, di depotenziarla oppure di renderla disponibile solamente in una modalità separata. I pro player di Fortnite sono d'accordo e anche lo streamer Ninja si è detto scontento delle numerose modifiche apportate da Fortnite Stagione 7, che a suo avviso rischiando di sbilanciare pesantemente il gioco, lamentandosi in particolar modo degli aeri...

Epic Games dal canto suo non ha commentato la situazione, la Infinity Blade è stata comunque oggetto di ribilanciamento nelle scorse ore, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.