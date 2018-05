La Staffordshire University cerca professori per un corso di laurea dedicato all'esport

La Staffordshire University cerca docenti per il suo nuovo corso di laurea in esport che prenderà il via a partire dal prossimo anno accademico. Le domande inviate all'ufficio dell'Università preposto per la valutazione dovranno recare, tra i requisiti, una "comprovata esperienza e avere la passione dell'insegnamento".

Secondo il sito dell'Università i futuri docenti, dunque, devono avere precedenti esperienze lavorative per far sì che le loro domande vengano accolte. Il corso sarà gestito congiuntamente dalla Business School e dal Department of Games and Visual Effects.

Il candidato selezionato avrà uno stipendio che potrà arrivare sino a 38.833 sterline all'anno (più di 44.000 Euro), ovvero equiparato allo stipendio di qualunque altro docente dell'Università.

L'annuncio, però, non specifica se i candidati dovranno avere un'esperienza pregressa, o almeno qualche interesse, negli esport. Coloro che sentono di avere le carte in regola per candidarsi per la posizione in oggetto hanno tempo fino al 15 giugno per inviare la documentazione. I candidati selezionati saranno quindi contattati per partecipare a un colloquio nel campus il successivo 3 luglio.

La Staffordshire diventerà la prima università del Regno Unito ad offrire un corso di laurea dedicato agli esport. Il corso, però, si concentrerà prettamente sul lato marketing del fenomeno esportivo. Agli studenti verrà insegnato come creare eventi nel settore esport.

Il corso (della durata di tre anni) è davvero particolare e offrirà agli studenti la possibilità di imparare come organizzare non solo gli eventi ma anche come renderli un successo sotto il profilo commerciale.

Entrerete come professori o come fresche matricole?