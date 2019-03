La stagione 1 di Apex Legends è troppo povera? Respawn risponde alle critiche

La stagione 1 di Apex Legends prenderà il via oggi alle 18:00, nelle scorse ore Respawn ha presentato ufficialmente il Pass Battaglia, tuttavia la maggior parte dei giocatori lo ha giudicato sin troppo avaro di contenuti, dichiarandosi non soddisfatta di quanto sta per arrivare...

Tuttavia, sembra esserci un motivo ben chiaro sulla presenza di questi contenuti: "i futuri Battle Pass godranno anche di sfide e missioni, tuttavia volevamo che nella prima fase i giocatori prendessero confidenza con il nuovo sistema di stagioni. Abbiamo aggiunto un bonus alla progressione del Pass Battaglia, skin e altre ricompense, ma per non sono previste sfide ed eventi."

Una filosofia ben precisa dunque, che rientra in una strategia di rodaggio per permettere alla community di fare pratica con il gioco e conoscere tutti gli aspetti che regolano una stagione di Apex Legends. Nelle season seguenti (sono previste altre tre stagioni nel 2018) le cose cambieranno e probabilmente arriveranno anche sfide in stile Fortnite e cambiamenti alla mappa.

Il Pass Battaglia di Apex Legends è in vendita in due versioni, una da 950 Monete Apex e l'altra da 2800 Monete Apex, con lo sblocco dei successivi 25 livelli della prima stagione.