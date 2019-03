La Stagione 1 di Apex Legends è ufficialmente cominciata: trailer di lancio

Come ampiamente preannunciato, pochi istanti fa Respawn Entertainment ha ufficialmente dato il via alla Stagione 1 di Apex Legends - denominata Frontiera Selvaggia - e ha pubblicato una nuova patch su tutte le piattaforme.

Ad attendere i giocatori c'è la nuova leggenda Octane, una serie di contenuti gratuiti ottenibili da tutti i giocatori aumentando il livello stagione (18 Contatori Frontiera Selvaggia, 5 Apex Pack e la skin Frontiera Selvaggia per Octane) e il primo Pass Battaglia. Quest'ultimo può essere acquistato nel negozio di gioco al prezzo di 950 Monete Apex (equivalenti a 9,50 euro) e offre 100 livelli da scalare con in palio altrettante ricompense, tra le quali sono compresi tre costumi per Wraith, Lifeline e Mirage, skin per armi, banner, potenziatori XP e fino a 1.000 Monete Apex. Per celebrare l'evento, Respawn Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in calce a questa notizia.

Octavio “Octane” Silva, il nuovo arrivato, ha perso entrambe le gambe in una speed-run “gauntlet” da record. Esattamente come Mirage e Caustic, può essere sbloccato investendo 12.000 Token Leggenda oppure 750 Monete Apex. La sua abilità tattica Stimolanti gli permette di aumentare la velocità del 30% per 6 secondi a scapito della salute, mentre l'abilità passiva Pronta Guarigione ripristina la sua salute gradualmente quando non viene attaccato. La sua abilità ultimate Trampolino gli permette di schierare un trampolino che permette all'intera squadra di saltare in alto.