La storia di The Last of Us Part II potrebbe essere raccontata tramite salti temporali?

Come i fan della serie ben ricorderanno, The Last of Us: Left Behind, DLC narrativo del primo episodio della serie Naughty Dog, includeva al suo interno dei salti temporali, attraverso i quali la narrativa veniva talvolta raccontata in modo non lineare, cronologicamente parlando.

Sembra che gli sviluppatori di Naughty Dog potrebbero applicare nuovamente questo espediente narrativo in The Last of Us Part II, recentemente mostratosi all'E3 2018 con il suo primo gameplay trailer. Parlando del DLC Left Behind, Neil Druckmann, creative director della serie, ha descritto "intrigante" il tipo di format narrativo presente nell'espansione.

"Avevamo in corso due timeline, e questa è una maniera interessante di raccontare una storia. Almeno in questa demo [qui riferendosi alla demo di The Last of Us Part II dell'E3], vedete due punti nel tempo in cui la storia prende piede. E magari questo concetto potrebbe espandersi in futuro". Dichiarazioni che lasciano quindi presagire che salti temporali simili potrebbero avvenire anche in altri punti della campagna di The Last of Us Part II. Si tratta comunque di una supposizione, attendiamo eventuali nuove dichiarazioni più specifiche da parte degli sviluppatori.

Ricordiamo ai lettori che The Last of Us Part II arriverà in esclusiva su PlayStation 4. Sulle nostre pagine trovate l'anteprima del nuovo gioco di Naughty Dog.