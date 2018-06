La Syracuse University stringe una partnership con Twitch per un nuovo corso sugli esport

Agli studenti della Syracuse University verrà offerto un corso dedicato agli esport per il semestre che partirà in autunno.

La S.I. Newhouse School of Public Communications dell'Università nordamericana ha messo a punto un corso chiamato “Esports and Media” progettato specificatamente per esplorare le "radici storiche dei videogiochi competitivi nell'attuale industria videoludica".

L'Università di Syracuse ha anche in previsione di sfruttare il servizio di streaming Twitch per il corso. "Con il crescente interesse e la popolarità per i giochi competitivi - non solo in termini di partecipazione, ma anche di broadcasting e marketing - abbiamo voluto offrire ai nostri studenti uno sguardo sugli esport e sui media" ci ha tenuto a ribadire in una dichiarazione Olivia Stomski, direttore di Newhouse Sports Media Center. La Stomski sarà una delle insegnanti del nuovo corso insieme al professore Chris Hanson.

Twitch è stato determinante nell'ascesa degli esport. La classe di “Esports and Media” avrà il proprio canale Twitch dedicato appositamente per il corso. Twitch assisterà la Stomski e Hanson nell'organizzazione di lecture con ospiti esclusivi e "fornirà indicazioni" agli studenti iscritti al corso.

Gli studenti della Syracuse University lavoreranno a stretto contatto con organizzazioni di esport per creare contenuti da mandare in onda su Twitch come analisi, trasmissioni in diretta, report e piani di marketing dedicati.

"Il mondo degli esport si sta espandendo ad un ritmo sorprendente, così come lo è il numero di carriere associate al nascente settore", ha detto il professor Hanson. "Collaborando con Twitch, gli studenti del nostro corso avranno l'opportunità di acquisire informazioni preziose e assimilare un'esperienza senza precedenti grazie anche alla collaborazione da parte degli attori leader del settore".

Insomma, sempre più università e istituzioni scolastiche si stanno interessando al mondo del gaming competitivo proponendo corsi di laurea dedicati al settore e offrendo borse di studio agli studenti che desiderano intraprendere una carriera in tale ambito.