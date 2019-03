La tecnologia dietro a Google Stadia sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry

A margine della presentazione di Google Stadia, il gruppo di Digital Foundry ha potuto analizzare in anteprima la tecnologia dietro al nuovo servizio di game streaming di Big G e le specifiche hardware della console annunciata dal colosso di Mountain View.

In base alla prova condotta dal collettivo di DF su di una versione preliminare della piattaforma che verrà lanciata nel 2019 in Nord America, Asia ed Europa (e quindi, presumibilmente, anche in Italia), il nuovo sistema di Google vanterà delle specifiche hardware estremamente elevate che dovrebbero tradursi in prestazioni grafiche superiori a quelle di Xbox One X e PS4 Pro combinate.

Entrando nello specifico, la console Google Stadia monterà un processore custom 2,7Ghz Hyper-Threaded con 9,5MB L2+L3 di Cache e tecnologia AVX2 SIMD. Sul fronte della RAM, gli acquirenti del sistema next-gen di Google potranno contare su 16GB di velocissima memoria HBM2 per un bandwidth totale di 484GB al secondo.

La scheda grafica, naturalmente, non sarà da meno, come ci spiegano gli autori di Digital Foundry lodando gli sforzi profusi da AMD e da Google per garantirci una GPU custom da ben 10,7 Teraflops con 56 Unità Computazionali e, anche qui, con una memoria HBM2 ad altissima velocità.

Per tutte le altre considerazioni sulla tecnologia di game streaming accessibile su qualunque dispositivo e sulle specifiche di sistema della nuova console di Big G, vi lasciamo alla video analisi di Digital Foundry su Google Stadia.