La Terra Di Mezzo: L'Ombra della Guerra per Xbox One in offerta a €32,78 su Amazon.it

Acquista La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra per Xbox One su Amazon.it (32,78 euro)

La vacanze natalizie stanno per giungere al termine, ma è ancora possibile fare qualche bell'affare. Ad esempio, mentre vi scriviamo è disponibile all'acquisto sula versionedial prezzo promozionale di, con uno sconto del 53% sul prezzo pieno di 69,99 euro.

L'offerta sarà attiva per un periodo di tempo limitato, e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, per cui se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi ricordiamo che il titolo supporta pienamente Xbox One X con la risoluzione 4K e la tecnologia HDR. Poco prima di Natale Monolith Productions ha anche pubblicato l'espansione La Tribù dei Fuorilegge.