La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: la data di lancio del DLC La Desolazione di Mordor

Dopo l'arrivo del DLC "" pubblicata lo scorso febbraio,, secondo capitolo della serie sviluppata da Monolith Productions basata sulla celebre opera letteraria di J.R.R. Tolkien, si appresta ad arricchirsi con la sua seconda ed ultima espansione principale.

"La Desolazione di Mordor", seconda espansione del gioco, sarà disponibile per l'acquisto in formato digitale a partire dall'8 maggio 2018, come annunciato dai ragazzi di Monolith durante un recente livestream (che potete rivedere in versione integrale grazie al player in cima alla notizia).

Questa nuova espansione porterà i giocatori nel deserto del Lithlad, più precisamente all'interno di una cittadella popolata da Marauder che detengono il controllo sul luogo. Nei panni di Baranor, che a differenza di Talion non potrà contare su particolari abilità magiche ma solo sulle sue armi e sul suo scudo, i giocatori affronteranno nuove minacce e visiteranno le rovine di Númenor, alla ricerca di segreti ed antichi e potenti artefatti. Ancora nessun dettaglio, invece, sul prezzo del contenuto aggiuntivo.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per sapere tutto sul titolo di Monlith vi rimandiamo alle nostre recensioni dedicate al gioco base e alla prima espansione "La Lama di Galadriel".