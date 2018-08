La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition disponibile ora nei negozi

Warner Bros ha annunciato che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition è disponibile da oggi 31 agosto per Xbox One, PC e PlayStation 4. Sviluppato da Monolith Productions, L'Ombra della Guerra Definitive Edition include il gioco principale con tutti i contenuti scaricabili, gli aggiornamenti gratuiti e i miglioramenti.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition comprende il gioco principale, in cui i giocatori devono forgiare un nuovo Anello del Potere, conquistare fortezze in enormi battaglie e dominare Mordor con il proprio esercito personale di Orchi, il tutto reso possibile grazie al pluripremiato sistema Nemesis. È compreso anche il Pass Espansioni completo, che include nuove storie principali, missioni, personaggi giocabili, tribù degli Orchi, armi, abilità, nemici, una nuova regione e molto altro.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Gioco principale

Espansione Nemesis: Tribù del Massacro

Espansione Nemesis: Tribù dei Fuorilegge

Espansione della storia: La Lama di Galadriel

Espansione della storia: La Desolazione di Mordor

Inoltre, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition avrà una serie di miglioramenti e aggiornamenti gratuiti, da una campagna più intensa ed un epilogo semplificato, a nuovi costumi per i giocatori e la rimozione completa del mercato, oltre a centinaia di altri miglioramenti apportati sin dal lancio.

Chiusura del mercato : eliminazione completa del mercato e delle microtransazioni.

: eliminazione completa del mercato e delle microtransazioni. Epilogo aggiornato : l'epilogo (in precedenza chiamato Le Guerre dell'Ombra) è stato semplificato, con una nuova narrazione di Shelob, il Re Stregone e Dark Talion, e delle nuove Maschere dei Nazgûl come ricompense per i giocatori.

: l'epilogo (in precedenza chiamato Le Guerre dell'Ombra) è stato semplificato, con una nuova narrazione di Shelob, il Re Stregone e Dark Talion, e delle nuove Maschere dei Nazgûl come ricompense per i giocatori. Miglioramenti al Sistema Nemesis : Grazie ai numerosi miglioramenti, i combattimenti e le interazioni tra i giocatori acquisiscono maggiore profondità, gli Orchi nemici posseggono nuovi tratti e comportamenti, si incontrano più Orchi leggendari ed esistono nuovi modi per ottenere gli ordini di addestramento.

: Grazie ai numerosi miglioramenti, i combattimenti e le interazioni tra i giocatori acquisiscono maggiore profondità, gli Orchi nemici posseggono nuovi tratti e comportamenti, si incontrano più Orchi leggendari ed esistono nuovi modi per ottenere gli ordini di addestramento. Il livello massimo del seguace è stato portato a 80, mentre quello del capitano nemico è stato alzato a 85. Maggiori ricompense di XP, nuove abilità di prestigio, aggiornamenti e molto altro.

Potenziamenti dell'equipaggiamento: ora i giocatori possono spendere Mirian per innalzare il livello di un elemento dell'equipaggiamento fino al proprio livello attuale e usare le gemme per reimpostare le abilità.

Sono stati aggiunti nuovi costumi per Celebrimbor, Eltariel, Dark Eltariel, Baranor e Serka.

Arene e Conquiste online : è stata aggiunta la funzione di ricerca per sfidare in modalità amichevole uno specifico reggente e le fortezze di un giocatore.

: è stata aggiunta la funzione di ricerca per sfidare in modalità amichevole uno specifico reggente e le fortezze di un giocatore. Assedio Infinito : è stata aggiunta la possibilità di difendere le fortezze contro le infinite ondate delle forze di Sauron.

: è stata aggiunta la possibilità di difendere le fortezze contro le infinite ondate delle forze di Sauron. Aggiunta la possibilità di annientare gli Olog e gli Uruk che indeboliscono il Lucente Signore.

Modalità Foto Migliorata : cattura ogni istante della battaglia con nuovi filtri, cornici e texture.

: cattura ogni istante della battaglia con nuovi filtri, cornici e texture. Livelli di difficoltà : sono stati aggiunti i livelli di difficoltà Brutale e Senzamorte.

: sono stati aggiunti i livelli di difficoltà Brutale e Senzamorte. Statistiche del giocatore: è stata aggiunta una pagina con le statistiche del giocatore, per tenere traccia delle uccisioni dei nemici, delle dominazioni e dei tradimenti.

I giocatori possono anche dare un'occhiata alla demo disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC, che permette di costruire un esercito di seguaci Orchi e guidarlo in un assalto alla fortezza, nel cuore di Mordor. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition sarà disponibile a 59,99€. Ricorda che alcuni contenuti in aggiunta al gioco principale non sono pre-caricati sul disco ed è necessaria una connessione ad internet per scaricarli.



Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli de Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, luoghi memorabili, nemici originali, nuove personalità e personaggi con storie inedite da raccontare.