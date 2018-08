La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra - Definitive Edition: vediamo il trailer di lancio

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra - Definitive Edition si appresta a debuttare su Personal Computer, PlayStation 4 e Xbox One il 31 agosto. Per l'occasione, Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato quest'oggi un apposito trailer di lancio per il secondo capitolo della serie action-adventure basato sull'epopea di J.R.R. Tolkien.

Si tratta della versione definitiva del gioco sviluppato da Monolith Productions: questo vuol dire che, oltre al gioco base, gli acquirenti otterranno accesso a tutti i contenuti aggiuntivi e le espansioni pubblicate ad oggi (queste dovranno tuttavia essere scaricate a parte, dal momento che non saranno pre-caricate all'interno del disco di gioco). Di seguito, vi riportiamo tutti i contenuti compresi all'interno della Definitive Edition de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra:

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - Gioco base

Espansione Nemesis: Tribù del Massacro

Espansione Nemesis: Tribù dei Fuorilegge

Espansione della storia: La Lama di Galadriel

Espansione della storia: La Desolazione di Mordor

Lasciandovi alla visione del trailer di lancio che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra - Definitive Edition sarà disponibile dal 31 agosto su PC, PS4 e Xbox One. Se interessati, potete scaricare una demo gratuita del gioco base disponibile per il download su tutte le piattaforme.