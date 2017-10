La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: i dettagli sull'Expansion Pass

hanno diffuso nella giornata di oggi tutti i dettagli riguardanti l'Expansion Pass de

Di seguito, i contenuti inclusi nell'Expansion Pass del gioco:

Slaughter Tribe Nemesis Expansion (novembre 2017):

La tribù degli Slaughter invade Mordor introducendo nuove missioni, orchi epici e leggendari, e battaglie feroci nate grazie al Nemesis System. I giocatori possono abbattere gli orchi leggendari per ottenere nuovi equipaggiamenti leggendari.

Outlaw Tribe Nemesis Expansion (dicembre 2017):

La tribù degli Outlaw nasce a Mordor introducendo nuove missioni, orchi epici e leggendari e battaglie feroci nate grazie al Nemesis System. I giocatori possono abbattere gli orchi leggendari per ottenere nuovi equipaggiamenti leggendari.

Blade of Galadriel Story Expansion (febbraio 2018)

Gioca nei panni di Eltariel, un assassino elite conosciuto come "La Lama di Galadriel", e affronta i nuovi ranghi dei Nazgul. Sfrutta le doppie lame di Eltariel e la Luce di Galadriel per acquisire nuove abilità, skill ed equipaggiamenti. Incontra nuovi memorabili nemici come Flint, Tinder e lo Slayer of the Dead, e assolda otto nuovi orchi epici nel tuo esercito. Eltariel sarà in seguito sbloccabile per la campagna principale del gioco.

Desolation of Mordor Story Expansion (maggio 2018)

Gioca nei panni di Baranor, capitano di Minas Ithil e superstite della distruzione della città, in una nuova espansione in cui dovrai condurre l'esercito degli umani contro gli orchi che minacciano ad Est. Unisciti a Torvin, il Dwarven Hunter, per costruire nuovi e potenti equipaggiamenti; assolda mercenari nel tuo esercito per intraprendere una nuova campagna rogue-like. Baranor sarà in seguito sbloccabile per la campagna principale del gioco.

In cima alla notizia trovate un nuovo trailer pubblicato per l'occasione da Warner Bros. e Monolith. L'Expansion Pass de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile ora per l'acquisto al prezzo di 39,99 euro.