La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: disponibili le Arene Online

ha presentato l’ultimo aggiornamento gratuito di contenuti per, le arene online, che permettono ai giocatori di addestrare i loro seguaci Orchi facendoli scontrare con Uruk e Olog provenienti dagli eserciti di altri giocatori di tutto il mondo.

Con questa lotta all’ultimo sangue, i giocatori possono ottenere ricompense e potenziamenti eccezionali con cui migliorare il proprio esercito e portare avanti la battaglia per Mordor. L’aggiornamento gratuito con le arene online è disponibile oggi per tutti i possessori di La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra.



Inoltre, il Pass Espansioni di La Terra di Mezzo è attualmente disponibile a euro 39,99 o incluso nella Gold Edition di L’Ombra della Guerra a euro 109,99. Le espansioni Nemesis Tribù del Massacro (già disponibile), Tribù dei Fuorilegge (disponibile dal 12 dicembre) e l’espansione della storia La Lama di Galadriel (disponibile da febbraio 2018) possono essere acquistate singolarmente a euro 14,99. L’espansione della storia Desolazione di Mordor (disponibile da maggio 2018) può essere acquistata singolarmente a euro 19,99.



La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra è ora disponibile per la famiglia di console Xbox One, PC con Windows 10 attraverso il Windows Store, Steam, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.