La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: in arrivo domani la patch per Xbox One X

ha annunciato che nella giornata di domani sarà disponibile la patch deper il supporto a. Lo stesso trattamento verrà riservato anche ade adtra domani e il 7 novembre.

A ricevere la patch per il supporto a Xbox One X nella giornata di domani saranno La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Ark: Survival Evolved, mentre per Astroneer bisognerà attendere il 7 novembre, giusto in tempo per il debutto della nuova console Microsoft.

Se volete saperne di più sui benefici tecnici che verranno apportati a La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, potete guardare questo Video Confronto di Digital Foundry tra le versioni Xbox One X e PlayStation 4 Pro del gioco. Con l'occasione vi riproponiamo anche la nostra Recensione della nuova console Microsoft.

