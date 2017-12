La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra per PS4 in offerta a 29,99 euro su Amazon.it

Se non avete ancora deciso cosa regalare (o regalarvi) a Natale, vi segnaliamo un'interessante offerta attiva sudedicata a

L'ultimo titolo ispirato al celebre franchise viene venduto in versione PlayStation 4 a soli 29,99 euro. Le altre due sono invece proposte ad un prezzo più alto: l'edizione per Xbox One a 34,99 euro, mentre quella per PC a 40,98 euro. L'offerta per la console Sony, in particolare, risulta essere molto interessante.

Non è chiaro fino a quando resterà attiva la promozione, per cui se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa l'esperienza di gioco si è ulteriormente arricchita grazie alla pubblicazione dell'espansione La Tribù dei Fuorilegge.