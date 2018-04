La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Monolith rimuoverà le microtransazioni a luglio

Dopo aver annunciato la data di uscita de La Desolazione di Mordor , nuova espansione dehanno rivelato che l'aggiornamento di luglio rimuoverà le microtransazioni, modificando così pesantemente il sistema economico del gioco.

Di seguito, il comunicato diffuso da Monolith e dal publisher Warner Bros Interactive Entertainment: Vogliamo ringraziare tutti i giocatori de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra dal momento che abbiamo imparato molto da loro. Da quando abbiamo pubblicato il gioco lo scorso inverno abbiamo ascoltato tutti i vostri feedback e abbiamo continuato ad aggiornare e migliorare l’esperienza di gioco. Con questo in mente andremo a pubblicare tutta una serie di aggiornamenti nei prossimi mesi per offrire ai nostri fans e ai nuovi giocatori la miglior esperienza possibile di Ombra della Guerra.

La promessa centrale del Nemesis System è l’abilità di costruire relazioni con i tuoi personali alleati e nemici in un dinamico mondo aperto. Mentre acquistare Orchi al mercato è più immediato e fornisce ulteriori opzioni di gioco, ci siamo resi conto che aver fornito questa scelta ha rischiato di indebolire il cuore del nostro gioco, il Nemesis System. Questo ti permette di perdere le splendide storie di gioco che altrimenti avresti creato e ciò compromette quelle stesse storie anche se tu non hai acquistato nulla. Il semplice fatto di sapere che sono disponibili per l’acquisto riduce il livello di immersione nel mondo di gioco e ti allontana dalla sfida di costruire il tuo esercito personale e le tue fortezze.

Al fine di ripristinare completamente la promessa centrale del Nemesis System rimuoveremo in maniera permanente Gold, War Chest e Market da Ombra della Guerra. Questo significa che l’opzione di acquistare Gold con moneta reale e la possibilità di ottenere seguaci Orchi tramite War Chest saranno rimosse. Ci sarà uno specifico lasso di tempo per i giocatori affinché possano utilizzare il Gold non ancora utilizzato. Se i giocatori avranno ancora Gold inutilizzato alla fine di questo lasso di tempo assegnato per spenderlo, il Gold rimanente sarà convertito in oggetti in-game.



Inoltre aggiorneremo la sezione Campagna de L'Ombra della Guerra, quella dove i giocatori difendono la loro fortezza contro i ripetuti contrattacchi di Sauron. Questa porzione del gioco sarà migliorata con nuovi elementi narrativi ottimizzati per una più logica esperienza di gioco. Per i giocatori che intendono continuare con queste missioni di difesa della fortezza l‘update Endless Siege pubblicato lo scorso novembre sarà ancora disponibile. Incorporeremo inoltre molti altri miglioramenti al gameplay che saranno meglio specificati prossimamente tra cui aggiornamenti al Nemesis System, nuove skin giocatore, aggiunte allo Skill Tree, miglioramenti e aggiornamenti per il Nemesis System solo per citare quelli di cui siamo più contenti.



Tutti gli aggiornamenti sopra menzionati sono gratuiti per i possessori di Ombra della Guerra. La possibilità di acquistare Gold cesserà in maniera definitiva l’8 maggio 2018. La rimozione permanente di Gold, War Chest e Market avverrà il 17 luglio 2018 allo stesso tempo per tutti gli altri aggiornamenti discussi sopra. L’intero team di Monolith ringrazia i nostri fan più attenti. Crediamo che questi miglioramenti garantiranno a tutti i giocatori la migliore esperienza di gioco. Nel frattempo terremo tutti informati lungo tutto il processo con i relativi dettagli di ogni cambiamento.