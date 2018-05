La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: nuovo trailer per il DLC La Desolazione di Mordor

Warner Bros Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

l nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per affrontare nuovamente gli Orchi che incombono minacciosi da est, attraverso la regione desertica di Lithlad, nel tentativo di conquistare l'imponente fortezza di Shindrâm.



Di seguito è riportato l'elenco completo dei contenuti del Pass Espansioni:

Pass Espansioni completo: include l'espansione della storia La Desolazione di Mordor , l'espansione della storia La Lama di Galadriel, l'espansione Nemesis Tribù del Massacro e l'espansione Nemesis Tribù dei Fuorilegge al prezzo di 39,99€.

Pass espansioni della storia: include l'espansione della storia La Desolazione di Mordor e l'espansione della storia La Lama di Galadriel al prezzo di 24,99€

Espansione della storia La Desolazione di Mordor: disponibile singolarmente al prezzo di 19,99 €

Espansione della storia La Lama di Galadriel: disponibile singolarmente al prezzo di 14,99€

Espansione Nemesis Tribù del Massacro: disponibile singolarmente al prezzo di 14,99 €

Espansione Nemesis Tribù dei Fuorilegge: disponibile singolarmente al prezzo di 14,99 €

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è disponibile per la famiglia di console Xbox One, PC con Windows 10 via Windows Store, Steam, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, nuovi personaggi e personalità con storie inedite da raccontare.