La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: primo trailer per l'Expansion Pass

ha pubblicato il trailer italiano de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra dedicato all'e che consente ai giocatori di continuare la battaglia per Mordor con tutte le nuove tribù orchesche e di proseguire le campagne della storia.

L’Expansion Pass include i seguenti contenuti scaricabili (DLC):

Espansione Tribu del Massacro

La terribile Tribu del Massacro invade Mordor introducendo nuove missioni, orchi epici e leggendari, spettacoli tribali e feroci battaglie, il tutto vissuto attraverso il sistema Nemesis.

Nuova fortezza della Tribu del Massacro con sala del trono del comandante, monumenti e avamposti.

I giocatori possono sconfiggere le tribù leggendaria del Massacro per ottenere un nuovo set di attrezzi leggendari per ulteriori sfide.

Gli orchi del Massaxro sono i più assetati di sangue a Mordor, possono tendere delle imboscate ai giocatori in qualsiasi momento, creando così una nuova sfida mortale.

Disponibile da novembre 2017

Espansione Tribu dei Fuorilegge

La fiera Tribu dei Fuorilegge sorge all'interno di Mordor introducendo nuove missioni, orchi epici e leggendari, spettacoli tribali e battaglie intense, sempre vissute attraverso il sistema Nemesis.

Nuova fortezza tribale dei Fuorilegge che comprende: sala trono del comandante, monumenti e avamposti.

I giocatori possono sconfiggere le tribù leggendarie dei Fuorilegge per ottenere un nuovo set di attrezzi leggendari per ulteriori sfide.

La Tribu dei Fuorilegge è la patria dei guerrieri più ribelli della società orchesca, emarginati che hanno un profondo disprezzo per tutti coloro che li governano, siano essi invasori stranieri o signori di Mordor (sia esso il Lucente o l’Oscuro).

Disponibile da dicembre 2017.

La lama di Galadriel, espansione della storia

Gioca nei panni di Eltariel, un assassino d'elite conosciuto con il nome di “Lama di Galadriel”, lanciati testa a testa contro i nuovi ranghi dei Nazgûl.

Brandisci le doppie lame elfiche di Eltariel, sfrutta la Luce di Galadriel con delle nuove serie di attrezzi e abilità di combattimento.

Incontra i memorabili personaggi di Nemesis, come Flint, Tinder e l'assassino dei morti. Combattete contro i Nazgûl per conoscere più misteri riguardanti il loro passato.

Ottieni otto Orchi Leggendari unici, che possono unirsi alle tue forze nella campagna principale, con nuove abilità aggiunte al Nemesis System.

Sblocca il personaggio di Eltariel per la campagna della storia principale.

Disponibile da febbraio 2018.

Desolazione di Mordor, espansione della storia

Gioca come Baranor, il capitano di Minas Ithil sopravvissuto alla scomparsa della città. Guidalo attraverso una nuova espansione della storia, comanda le forze degli uomini contro una nuova minaccia orchesca proveniente da Oriente.

Unisciti a Torvin, il Cacciatore Nanico, per creare un nuovo potente equipaggiamento di combattimento, comprendento lo scudo, il guanto, la catena e l'aliante.

Assolda i mercenari per creare un esercito umano e conquistare tutta la nuova regione del deserto di Lithlad.

Lotta per la tua sopravvivenza a Mordor nei panni di un essere umano senza il potere dell’Anello, o nei panni di Wraith per ingannare la morte, in una nuova modalità di campagna di tipo rogue.

Sblocca il personaggio di Baranor per la campagna della storia principale.

Disponibile da maggio 2018.

L’Expansion Pass è disponibile al prezzo di 39.99 euro , o come parte inclusa nell’edizione speciale di La Terra di Mezzo L’ombra della Guerra Gold Edition, al prezzo di 109.99 euro. Le espansioni delle Tribù Slaughter, Outlaw, e l’espansione della storia “La Lama di Galadriel” sono acquistabili singolarmente al prezzo di 14,99 euro, mentre il Pass per La desolazione di Mordor è scaricabile per 19,99 euro. Inoltre, saranno periodicamente resi disponibili contenuti gratuiti per tutti i giocatori.