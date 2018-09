L'Ombra della Guerra potrà essere giocato gratuitamente su Steam per il weekend

Per celebrare l'arrivo dell'edizione definitiva de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Steam ha deciso di rendere gratuito il titolo per l'intera durata del fine settimana.

Gli utenti del client Valve non solo potranno scaricare la versione completa del gioco e provarla, ma potranno approfittare di uno sconto del 40% per acquistare il titolo. Ovviamente tutti i progressi fatti nella versione gratuita non saranno persi e potrete continuare esattamente da dove avevate interrotto l'ultima volta.

Vi ricordiamo che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - Definitive Edition include i seguenti contenuti aggiuntivi:

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

Espansione Nemesis: Tribù del Massacro

Espansione Nemesis: Tribù dei Fuorilegge

Espansione della storia principale: La Lama di Galadriel

Espansione della storia principale: La Desolazione di Mordor

Al momento il prezzo della versione standard del gioco su Steam è di 34,99€, mentre la Definitive Edition vi costerà 44,99€ (in questo caso lo sconto è solo del 10%).

Sapevate che con gli ultimi aggiornamenti di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sono state rimosse tutte le microtransazioni dal gioco? Tutti i possessori di PlayStation 4 e Xbox One possono inoltre provare una demo gratuita del titolo, disponibile sugli store digitali Sony e Microsoft.